Грозный, 14 сентября, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Структура Росгвардии на Северном Кавказе и Юге России претерпит изменения до конца 2017 года. На базе Северо-Кавказского округа Росгвардии будут созданы два новых — Южный и Северо-Кавказский, пишут «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Штабы округов будут находиться в центрах федеральных округов — в Ростове-на-Дону и Пятигорске соответственно. Такие меры позволят серьезно усилить борьбу с терроризмом на юге страны, считают в ведомстве.

Северо-Кавказский округ Росгвардии был одним из самых больших как по штатной численности, так и по территории. В современных условиях такая громоздкая структура уже неактуальна, считает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

«Поэтому его разделение на две части вполне оправданно. Новый СКО сможет полностью сконцентрироваться на борьбе с терроризмом и бандподпольем на Северном Кавказе», — приводят «Известия» слова профессора.

Из зоны ответственности Северо-Кавказского округа Росгвардии будут исключены субъекты, которые входят в СКФО. Бывший СКО РГ изменит свое название с «Северо-Кавказского» на «Южный».

Новый округ будет сформирован на базе Объединенной группировки войск на Северном Кавказе, которая базируется в Ханкале. Штаб ОГВ также переедет в Пятигорск.

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Напомним, в июле 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о совершенствовании системы управления Объединённой группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона (ОГВ). Согласно указу определен состав Объединённой группировки войск. В нее войдут соединения, воинские части, подразделения войск национальной гвардии и Вооружённых сил России, а также органов МВД, МЧС, ФСБ и федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба. Общее руководство деятельностью Объединённой группировки возлагается на главнокомандующего войсками национальной гвардии.

ОГВ была сформирована в сентябре 1999 года по указу президента РФ «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» для объединения усилий силовых структур и ведомств в борьбе с терроризмом.