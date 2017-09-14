Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Часть кинопрокатных организаций Камчатского края отказалась включать фильм Алексея Учителя «Матильда» в свой репертуар. Об этом 14 сентября сообщило министерство культуры Камчатского края на своём сайте.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Ворота

В сообщении указано, что министерство направило в организации письма, информирующие об общественной реакции на этот фильм. Однако в них не было запретов или рекомендаций сократить количество показов.

Как отметили в министерстве, влияние на формирование репертуара негосударственных кинопрокатных организаций не входит в компетенцию органов власти и управления региона.

«Такова гражданская позиция руководителей данных организаций», — говорится в сообщении.

13 сентября режиссер Алексей Учитель заявил, что отказ объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» от показа картины «Матильда» — это удар по всему российскому кино. В пресс-службе сообщили, что отказ от демонстрации фильма связан с угрозами, поступившими кинотеатрам.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал давление активистов-поджигателей на кинотеатры из-за киноленты цензурой и беззаконием и призвал правоохранительные органы пресекать подобные инциденты. Мединский заявил, что скандал вокруг фильма «Матильда» «переполнил чашу его терпения».