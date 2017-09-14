Пекин, 14 сентября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 14 сентября центральный паритетный курс китайской валюты к доллару США составил 6,5465 юаня за доллар. Таким образом, юань продолжил цепочку ослаблений, на этот раз подешевев еще на 83 базисных пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

В заявлении главного финансового регулятора страны подчеркивается, что ослабление юаня не окажет влияния на темпы восстановления национальной экономики, так как колебания курса находятся в пределах допустимых 2%, пишет «Чжунго жибао».

Ослабление национальной валюты КНР является ожидаемой реакцией финансовых рынков на затяжное укрепление юаня, зафиксированное в конце августа — начале сентября, когда китайская валюта отыграла у доллара более 1,5 тыс. базисных пунктов.

По прогнозам аналитиков, юань продолжит постепенно ослабляться по отношению к доллару до тех пор, пока паритетный курс не остановится на отметке 6,6 юаня за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5382 юаня за доллар.