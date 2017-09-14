Вашингтон, 14 сентября, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Северная Корея может готовиться к новому ракетному пуску: на протяжении последних двух суток американская разведка фиксирует перемещения мобильных пусковых ракетных установок КНДР, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на высокопоставленных военных представителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

По их данным, КНДР также готовит защищенные стартовые позиции. Каких-либо других подробностей не приводится. Также пока не поступало информации от южнокорейской разведки или военных.

Неделей ранее Южная Корея заявляла, что в КНДР готовятся к новым ракетным испытаниям. Минобороны Южной Кореи сообщало, что Пхеньян переместил свою межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на западное побережье и, возможно, «готовится к войне».

Накануне Совбез ООН принял новые санкции в отношении Северной Кореи, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Это было сделано в ответ на испытания 3 сентября водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, 29 августа КНДР осуществила запуск баллистической ракеты «Хвасон-12». Пролетев над северным японским островом Хоккайдо, она упала в Тихий океан. Ракета преодолела расстояние примерно 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.

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Испытания 3 сентября стали шестыми ядерным испытанием Пхеньяна. В ответ на введенные санкции Пхеньян пригрозил Вашингтону как инициатору этих мер серьезными проблемами.

Документ об ужесточении санкций в отношении КНДР, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай. По словам главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачёва, «поддержка Россией резолюции не противоречит и нашей позиции, что ресурс санкций практически исчерпан».

Именно об этом говорил президент РФ Владимир Путин, заметив, что в КНДР будут «траву есть», но не свернут со своего пути, если будут по-прежнему чувствовать угрозу. И мир сейчас практически подходит к этому порогу, когда дальнейшие экономические меры будут бить по населению и заставлять «есть траву».

Напомним, в России к Северной Корее безразлично относятся 54% граждан страны, 67% опрошенных считают, что наличие у Северной Кореи ядерного оружия представляет опасность для других стран, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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39% уверены, что существует угроза безопасности России. 60% опрошенных полагают: в ближайшее время возможна война между Северной Кореей и другими странами (20% считают ее вероятность высокой, 40% — низкой). Основными противниками Северной Кореи в возможной войне граждане РФ называют США (73%), Южную Корею (22%) и Японию (20%).

Ранее, 4 июля, Россия и Китай предложили «дорожную карту» выхода из нынешнего тупика на Корейском полуострове, следуя которой стало бы возможно уже сегодня существенно снизить напряженность. Предложенный подход предполагал обоюдные шаги и отказ от угроз, а также четкое подтверждение «четырех нет»: ясно выраженный отказ от планов начала войны, смены режима, насильственного объединения двух корейских государств и нарушения 38-й параллели.

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Такие гарантии Запад, и прежде всего США, отказываются внести в резолюции Совбеза ООН. Тем самым даются очевидные обоснования опасениям Пхеньяна и, соответственно, стимулируется его военно-исследовательская активность.