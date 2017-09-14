Пхеньян, 14 сентября, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) заявило, что может применить ядерное оружие, чтобы «потопить» Японию и превратить США в страну пепла и тьмы, сообщает 14 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Также Пхеньян раскритиковал СБ ООН, который, как кажется правительству Северной Кореи, подкуплен Соединенными Штатами и принимает решения в соответствии с директивами Вашингтона.

«Четыре острова архипелага должны погрузится в море после удара ядерного оружия. Японии больше не нужно существовать рядом с нами», — говорится в заявлении, переданном ЦТАК.

Напомним, 3 сентября Северная Корея провела шестые и самые крупные ядерные испытания. Мощность заряда последнего устройства составлял 160 килотонн, что более чем в десять раз превышает заряд бомбы, сброшенной США на Хиросиму.

Международное сообщество подвергло резкой критике данные испытания и наложило на Северную Корею очередные санкции, запрещающие экспорт текстиля из КНДР.

Первоначально Соединенные Штаты предполагали наложить более серьезные санкции на Пхеньян, однако давление со стороны России и Китая привело к тому, что проект резолюции для СБ ООН был смягчен.