Барнаул, 14 сентября, 2017, 08:19 — ИА Регнум. После публикации ИА REGNUM в деле о присвоении денег директором алтайского детдома могут появиться признаки и других преступлений. Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова сегодня, 14 сентября, известила редакцию о начале проведения доследственной проверки по фактам, изложенным в статье «Вшивые души: как детдом на Алтае превратили в «дурдом».

Видеокар Мальчик, избитый воспитанниками в алтайском детдоме

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"По указанию руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю на место для выяснения всех обстоятельств выехала группа в составе следователей и следователей-криминалистов аппарата управления. Производство доследственной проверки поручено четвёртому отделу по расследованию особо важных дел. В ходе проверки будет дана принципиальная юридическая оценка по всем фактам, изложенным в статье», — пояснила Ольга Чеснокова.

По ее словам, ранее в отношении директора детдома, о котором сказано в статье, следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, поскольку имелся факт присвоения денежных средств учреждения. Потом, по решению прокурора, это дело было передано по подследственности в органы полиции. Но поскольку в статье ИА REGNUM изложены факты многочисленных нарушений со стороны директора, свидетельствующие о превышении должностных полномочий директором детдома, а также содержится информация о противоправном поведении воспитанников социального учреждения, руководитель следственного управления СКР по Алтайскому краю обратился к прокурору с предложением о передаче указанного уголовного дела в следственное управление для дальнейшего расследования.

Напомним, об использовании карательной психиатрии и других возмутительных поступках директора детского дома ИА REGNUM сообщили его бывшие сотрудники и один из воспитанников, которого накануне, 13 сентября, планировали направить в психдиспансер за проступок. Также в распоряжение редакции ИА REGNUM поступило видео массового избиения ребёнка группой других подростков в стенах детдома.

Ранее местный депутат обращался в районную прокуратуру с просьбой проверить, что же на самом деле творится за стенами этого закрытого детского спецучреждения, но получил ответ: проверка нарушений не выявила.