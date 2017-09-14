Москва, 14 сентября, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Военные учения «Запад-2017» не являются поводом для НАТО размещать свои войска прямо на границе с Россией, об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью немецкой Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Отвечая на замечания корреспондента немецкого издания о том, что расширение НАТО может восприниматься как реакция на «агрессивную политику России», Фомин заявил, что это НАТО разместилось у российских границ, а Россия не размещала свои войска у границ Германии или Франции.

«Кто в таком случае является движущей силой? Давайте посмотрим на происходящее с другой стороны: военные учения «Запад-2017» — не повод для НАТО размещать войска прямо у российской границы», — сказал он.

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Напомним, совместные стратегические военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. В них примут участие более 12 тыс. военнослужащих.

При этом ряд стран — членов НАТО выразили обеспокоенность предстоящими учениями. Так, в Литве учения назвали главной геополитической угрозой 2017 года, а президент страны Даля Грибаускайте в конце августа заявила, что в связи с предстоящими учениями осенью в Балтийское море ожидается прибытие кораблей ВМС США.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сначала учения «могут выглядеть как случайное происшествие, но потом это может вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в стране». По утверждениям латвийских политиков, на проходивших ранее под тем же названием учениях в 2013 и 2009 годах «отрабатывалось нападение на страны Прибалтики и Польшу».