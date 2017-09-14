Челябинск, 14 сентября, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Молочные кухни в Челябинской области практически прекратили своё существование. Сеть учреждений, входивших в систему охраны материнства и детства, сократилась до трёх единиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Razvitie-krohi.ru Детская молочная кухня

За последние 10 лет в Челябинской области закрыто 14 молочных кухонь, входивших в структуру медицинских организаций, сообщает региональный минздрав. В настоящий момент остались действующими всего три точки: по одной в Челябинске, Магнитогорске и Кыштыме.

Причина закрытия до банальности проста и в то же время возмутительна: «На всех закрытых молочных кухнях требовалось проведение полной модернизации оборудования, а также реконструкция и капитальный ремонт помещений», — сообщает правительство области.

Молочные кухни, которые были закрыты в Челябинске, располагались по адресам: Комсомольский проспект, 39а, улица Коммуны, 82, улица Кузнецова, 10, улица Горького, 28, Улица Салютная, 22.

В Челябинской области за последние 10 лет, перестали существовать молочные кухни по адресам: город Копейск, улица Гольца, 12, город Миасс, улица Ильмен-Тау, 1 и улица Керченская, 42, город Златоуст, улица Горького 3а, город Коркино, улица Карла Маркса, 14 и город Еманжелинск, улица Шоссейная, 1. Помещения молочных кухонь, как правило, передавались муниципалитетам, а затем были отданы под другие нужды. Часть из них получили коммерсанты, и теперь в них ведется коммерческая деятельность.

В социальных сетях жители, молодые матери каждый раз после сообщений о закрытии молочных кухонь выражали возмущение. Чиновники, в том числе системы здравоохранения, практически каждый раз указывали на замену — «есть готовые сухие продукты, а не сделанные на кухне».

Отметим, почти половина новорожденных в Челябинской области нуждается в искусственном докорме. Однако младенцев переводят на искусственные смеси, и после этого дети чаще болеют и дольше выздоравливают. Как отмечают специалисты, у них по-другому, «с искажениями формируется иммунная, пищеварительная система».

Отметим, причины, по которым были закрыты библиотеки в Челябинской области, были фактически теми же. Как сообщают чиновники, помещения не ремонтировались, и поэтому в них было уже невозможно работать. По предписанию Госпожнадзора их эксплуатация была прекращена. За три года в Челябинской области закрыли 61 библиотеку.

Читайте также: За три года на Южном Урале закрыли 61 библиотеку