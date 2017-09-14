Москва, 14 сентября, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Торги по нефти закрылись 13 сентября ростом. Ралли возобновилось в Европе после выхода отчета МЭА, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Brent подорожал до $54,68. МЭА пересмотрело на повышение прогноз по общемировому спросу на нефть в 2017-м на 0,1 млн до 1,6 млн баррелей в сутки. Мировые запасы нефти сократились в августе на 0,72 млн баррелей в день.

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На американской сессии рост котировок усилился после публикации отчета минэнерго США. За минувшую неделю запасы сырой нефти в США увеличились на 5,888 млн баррелей (прогноз был +4,911 млн баррелей, предыдущее значение +4,580 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 8,428 млн баррелей (прогноз был — 2,250 млн баррелей, предыдущее значение — 3,199 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 3,215 млн баррелей (прогноз был — 2,246 млн баррелей, предыдущее значение — 1,396 млн баррелей). Добыча нефти увеличилась на 572 тыс. баррелей, до 9,353 млн баррелей.

Запасы нефти и её добыча увеличились, запасы бензина и дистиллятов сократились. На рост запасов сейчас трейдеры не обращают внимания из-за ураганов.

14 сентября с утра Brent торгуется по $54,98. Так как покупатели проверили на прочность уровень $55 и не откатились сильно, то следующей целью для них станет отметка $56,50.

Напомним, 13 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,63%, до $55,16 за баррель, WTI — на 2,05%, до $48,75 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в ноябре 2017 года на СПбМТСБ составляет 51,49 за баррель.

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