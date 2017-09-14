Горно-Алтайск, 14 сентября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Александр Бердников назначил министра культуры. Им стала 35-летняя Ольга Антарадонова, дочь известного алтайского политика, бывшего сенатора и первого вице-премьера региона Юрия Антарадонова, умершего несколько лет назад. Кроме того, Бердников учредил Инспекцию по государственной охране объектов культурного наследия, руководителем которой он назначил члена Общественной палаты России Сергея Очурдяпова.

Правительство Республики Алтай Ольга Анатарадонова

Отметим, что бывший министр культуры Эжер Малчинов несколько недель назад ушел в отставку. О мотивах отставки не сообщалось, однако, как стало известно накануне со слов Бердникова, представившего нового руководителя коллектива министерства и начальникам подведомственных учреждений, «предыдущему министру не удалось консолидировать творческие силы республики». Также губернатор отметил недостаточный уровень контроля финансово-экономической деятельности подведомственных учреждений.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Ольга Антарадонова, хотя и имеет опыт работы в органах власти, никак не была связана со сферой культуры. Она родилась в 1982 году, окончила Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «экономист, финансы и кредит». Работала бухгалтером и главным бухгалтером компании в частных компаниях, затем — заместителем начальника по бухгалтерскому учету финансово-экономического отдела Министерства труда и социального развития, в 2015-м возглавила это подразделение. В конце марта нынешнего года стала заместителем министра труда и социального развития Республики Алтай.

Еще одно решение Бердникова в сфере культуры связано с созданием Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия. Ведомство будет контролировать исполнение законодательства в области охраны памятников культуры, вести работу по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия. Руководителем инспекции назначен Сергей Очурдяпов.

Правительство Республики Алтай Сергей Очурдяпов

Он родился в 1974 году, окончил Горно-Алтайский государственный университет по специальности «история и право», а также аспирантуру («юриспруденция»). Работал педагогом, председателем местной организации партии «Единство» в Кош-Агачском районе, специалистом по малочисленным народам и особо охраняемым природным территориям администрации Кош-Агачского района, директором природного парка «Зона покоя «Укок», председателем республиканского объединения работодателей учреждений образования, директором Национального музея имени Анохина. Избирался депутатом Госсобрания Республики Алтай.

Представляя Сергея Очурдяпова, Александр Бердников отметил, что новый руководитель — творческий, интеллигентный человек с богатым опытом работы, который хорошо разбирается в этой сфере. «Думаю, он достойно будет защищать интересы Республики Алтай в этой области, плодотворно работать в целях сохранения нашего культурного наследия», — подчеркнул глава региона.