Куала-Лумпур, 14 сентября, 2017, 07:35 — ИА Регнум. В результате пожара в религиозной школе Малайзии погибли 25 человек, сообщает 14 сентября Fox News.

skeeze Пожар

Очаг возгорания находился на верхнем этаже трехэтажного здания, вероятно здесь располагалось студенческое общежитие.

Согласно заявлению пожарных служащих, в огне погибли два сторожа и 23 студента. Семь человек получили ранения и были доставлены в госпиталь, другие 11 человек были спасены.

По словам официальных лиц, тела погибших были расположены таким образом, что это может свидетельствовать о состоянии паники во время пожара. Точное число погибших станет известно после того, как полиция завершит свою работу.

«Я думаю, что это один из худших пожаров в нашей стране за последние 20 лет. В настоящее время причина возгорания расследуется», — заявил сотрудник пожарной службы Хирудин Драхман.

Возгорания в учебных заведения не является редкостью для Малайзии. Особенно это касается частных религиозных школ, где противопожарная безопасность не регулируется властями. С 2000 года в подобных учебных заведениях было зафиксировано свыше 200 пожаров.