Москва, 14 сентября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 13 сентября ростом по доллару и евро. По итогам дня российская валюта продемонстрировала смешанную динамику, подешевев против доллара и подорожав против евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Её ослабление к доллару было вызвано общим укреплением американского доллара на валютном рынке Форекс на фоне повышения доходности долгосрочных американских облигаций и слухов, что администрация Трампа может сделать объявление о налоговой реформе уже на следующей неделе.

При достижении уровня 57,99 рубля курс доллара вернулся к уровню 57,58 рубля. Укреплению рубля способствовали аукционы Минфина и рост нефтяных котировок.

Минфин на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд рублей при совокупном спросе 103,3 млрд рублей. Цена на нефть сорта Brent выросла до $54,68 после выхода отчета минэнерго США. МЭА пересмотрело на повышение прогноз по общемировому спросу на нефть в 2017.

Какой бы не была сильной поддержка у рубля, 13 сентября он сдал свои позиции доллару. Сработали технические факторы и сохраняющаяся неопределённость вокруг Серверной Кореи. Сегодня, 14 сентября, динамика долларовых пар будет определяться данными по инфляции в США и результатами заседания Банка Англии.

Темпы ослабления рубля к иностранным валютам замедлятся. Всё-таки цена на нефть сорта Brent повышалась до $55,18. А также приближается налоговый период. По примерным оценкам платежи в бюджет составят примерно около 1,5 трлн рублей.

14 сентября покупатели в первой половине дня могут поднять курс доллара до 58,12 рубля. Без отката сложновато проходить уровень 58 рублей. Если рынок по доллару закроется в районе 57,90/58,00, то 15 сентября можно ждать роста котировок до 58,34 рубля.

В центре внимания участников рынка находятся инфляционные данные по США. Их рост вызовет продолжение ралли доллара и ослабление рубля. По евро ожидается восстановление до 69,15 рубля.

Напомним, 13 сентября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 25 коп. (+0,43%), до 57,96 руб., курс евро снизился на 10 коп. (-0,15%), до 68,90 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (+2,94%), евро/рубль — 458,6 млн евро (+110,04%).

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