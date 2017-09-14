Вашингтон, 14 сентября, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министерства внутренней безопасности США, которое 13 сентября призвало отказаться от продуктов российского разработчика антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского». Это сообщение МВБ опубликовало на своем официальном сайте.

Colin Информационная война

«СМИ: «Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция «Касперского» представляет угрозу безопасности». Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках», — написала на своей странице в Facebook Захарова.

Ранее МВБ США сообщило, что все государственные учреждения страны должны прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» в трехмесячный срок. В течение месяца организации должны отчитаться о наличии программ «Касперского», спустя два месяца — составить план перехода на другую продукцию, через три месяца — окончательно отказаться от «Касперского».

"Министерство обеспокоено связями между некоторыми представителями «Касперского» и российской разведкой и другими правительственными органами, а также нормой российского закона, что российские разведывательные учреждения могут потребовать или заставить «Касперского» предоставить помощь и перехватить коммуникации, которые проходят через российские сети», — говорится в сообщении.

«Лаборатория Касперского» заявила о том, что никогда не помогала какому-либо правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. По мнению представителей компании, такое решение МВБ приняло под давлением текущей геополитической ситуации.

В июне американский сенат рассматривал проект военного бюджета США, который предполагает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании «Лаборатория Касперского» из-за связей с российским правительством, мотивируя это тем, что ее продукция может использоваться в качестве средства для шпионажа, саботажа и других злонамеренных действий против США.