Берлин, 14 сентября, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Депортированные из Германии 12 сентября афганцы были арестованы на родине, передает 13 сентября Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сообщил, что восемь депортированных беженцев совершили в Афганистане ряд значительных правонарушений, среди которых изнасилование и нанесение телесных повреждений.

Согласно официальным данным, на территории Германии беженцы из Афганистана также совершали ряд мелких преступлений.

По данным МВД Германии, в 2017 году были депортированы 72 афганца. 847 беженцам было предоставлено право добровольной депортации.

По состоянию на 31 августа 2017 года по всей территории Германии было насчитано 253 тыс. афганских беженцев, из которых 15 тыс. — дети.

Напомним, впервые после теракта в Кабуле 31 мая 2017 года, власти Германии возобновили депортацию афганских беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища.

Как сообщало ИА REGNUM, первый самолет с 12 беженцами улетел 12 сентября с аэропорта Дюссельдорф в Кабул. Посадка на рейс сопровождалась массовыми протестами около 180 человек, которые утверждают, что «депортировать беженцев в Афганистан — все равно, что отправлять их на смерть».