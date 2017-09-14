Челябинск, 14 сентября, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Городские власти и силовики в Челябинске проведут учения по эвакуации на крупных предприятиях и объектах массового скопления людей. Мероприятия запланированы после экстренных эвакуаций челябинцев из торговых центров города, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На прошедшем 13 сентября экстренном заседании антитеррористической комиссии Челябинска, участники обсудили первоочередные меры в случае поступления анонимных сообщений о минировании городских объектов. Совещания антитеррористических комиссий пройдут в ближайшее время в Магнитогорске и Копейске.

Из мер, которые должны предпринять в случае экстренной ситуации сотрудники организаций, на совещании выделили главное — известить начальника службы безопасности и сообщить в полицию. В дальнейшем необходимо следовать инструкциям правоохранителей. Было отмечено, что решение об эвакуации принимают местные органы полиции, которые согласуют решения с начальником оперативного штаба. После заседания антитеррористической комиссии до всех руководителей крупных предприятий отправлена информация с пошаговыми инструкциями в случае возникновения экстренных ситуаций. До 25 сентября все руководители должны доложить о проведённых учениях с персоналом и принятых необходимых мерах безопасности на объектах.

Отметим, на усиление антитеррористических мер правоохранители и городские власти решились после анонимных звонков 11 сентября о минировании нескольких торговых комплексов, гостиниц и развлекательных заведений. Всего было эвакуировано свыше 11 тыс. человек. По громкой связи людей просили покинуть помещения, полицейским и сотрудникам Росгвардии приходилось отгонять скопившееся население со стоянок и близлежащих к объектам территорий.