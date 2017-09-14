Берлин, 14 сентября, 2017, 06:56 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла предложение своего оппонента, главы СДПГ (Социал-демократической партии Германии) Мартина Шульца и отказалась участвовать в очередных теледебатах, сообщает 13 сентября Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Канцлер считает, что «все уже было сказано» в теледебатах, которые прошли 3 сентября. Она подчеркнула, что «с удовольствием приняла тогда участие в телевизионном поединке», но его повтор считает ненужным.

На отказ Меркель Шульц отреагировал возмущенно.

«Я считаю, что государственная канцелярия — это не просто штаб-квартира ХДС (Христианско-демократического союза), возглавляемого Меркель, но и ведомство, которое в первую очередь служит своей стране», — прокомментировал отказ Меркель глава СДПГ.

Напомним, за полторы недели до проведения выборов в бундестаг Мартин Шульц вызвал действующего канцлера Германии на повторную ТВ-дуэль.

Согласно его мнению, избирателям было недостаточно одних телевизионных дебатов: к нему продолжает поступать множество писем и звонков от избирателей, которые по тем или иным причинам не получили ответов на свои вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в бундестаг пройдут 24 сентября. Согласно социологическим опросам, ведущим остается Союз ХДС/ХСС во главе с Меркель, СДПГ занимает второе место.