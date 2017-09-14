Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2017, 05:57 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что происходящее в Мьянме притеснение народности рохинджа являются этническими чистками, передает Associated Press.

DYKT Mohigan Мьянма

Гутерриш также направил официальное письмо в Совет Безопасности ООН, в котором выразил озабоченность в связи с кризисом в Мьянме.

«Проблемы, которые тлели в течение многих десятилетий, теперь… дестабилизируют весь регион, — заявил генеральный секретарь. — Это гуманитарная катастрофа».

Генеральный секретарь ООН в своем заявлении потребовал от властей Мьянмы «приостановить военные действия, положить конец насилию, восстановить законность и порядок и признать право на возвращение всех, кто был вынужден покинуть страну».

Гутерриш также отметил, что он согласен с определением «этнические чистки», которое употребил в отношении действий властей Мьянмы против народности рохинджа Верховый комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

«Если треть населения рохинджа вынуждена была бежать из страны, вы можете найти лучшее слово, чтобы описать то, что там происходит?» — пояснил Гутерриш.

По словам генсека ООН, на прошлой неделе в Бангладеш бежали 125 000 человек из штата Ракхайн в Мьянме, общее число беженцев рохинджа с 25 августа составляет на данный момент 380 тыс. человек.