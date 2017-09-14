Страны подчиняются чужим интересам, лишь бы не быть с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Не для мемуаров: Путин не испытывает личной вражды к Хиллари Клинтон;
- Танцы на костях горняков: Порошенко радуется первой партии угля из США;
- Игра слов: немецкий журнал объяснил оскорбление в адрес Путина;
- Нельзя подчинять чужим интересам: президент Болгарии об отношениях с Россией;
- Феномен отказа от советской идентичности: «болезнь» может распространиться и дальше.