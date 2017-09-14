Южно-Сахалинск, 14 сентября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко проведет сегодня, 14 сентября, третью за последние три месяца прямую линию. Две первые, в июле и августе 2017 года, были раскритикованы экспертами и жителями островного региона. Сахалинцы считают, что неудобные для губернатора вопросы в эфир не пропускают, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Олег Кожемяко

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Первая прямая линия Олега Кожемяко вызвала интерес у жителей островного региона как некое новшество, которого никогда не было. И хотя в эфире звучали вопросы уровня мэров городов и глав сельских поселений, сахалинцы восприняли ее скорее благожелательно.

Главной интригой второй «линии» было ожидание «неудобных» для губернатора вопросов. Однако вторая прямая линия прошла. Прошла с очень плохим техническим исполнением — связь то и дело прерывалась. И в социальных сетях жители области назвали ее «Днём благодарения». Благодарности, как от отдельных жителей, так и от целых коллективов, сыпались на главу региона как из рога изобилия. Помимо благодарностей, в эфире звучали привычные жалобы на плохо работающую муниципальную власть.

Неудобные для губернатора вопросы не прозвучали.

Зато их в изобилии задавали жители региона в социальных сетях. Губернатору пеняли на то, что от него ожидали «масштаба и размаха», ждали рассказа о масштабных проектах, которые дадут работу молодежи. Ждали вопросов от островной науки и ответов губернатора. Ждали вопросов от бизнеса. Но не дождались.

В ходе второй своей прямой линии губернатор Сахалина Олег Кожемяко оказался интересен инвалидам, пенсионерам и получателям социальных пособий различного толка.

Они-то, если посмотреть на результаты прошедших в регионе выборов в Облдуму VII созыва, и на избирательные участки пришли — молодежь выборы практически проигнорировала.

Анализируя итоги прямых линий губернатора Сахалина, политтехнолог Константин Скрипников сравнил их с прямыми линиями президента России Владимира Путина. Сравнение получилось не в пользу островного губернатора:

«У Кожемяко нет успехов Путина. А из-за низкого качества технического обеспечения продукт получился рваным и некачественным. Да и сам «образ будущего», который глава региона нарисовал сахалинцам, выглядит мелковато — вставленные окна, получение льготных медикаментов…» — прокомментировал эксперт.

Какой будет третья прямая линия Олега Кожемяко — узнаем уже 14 сентября вечером.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе двух прямых линий губернатора Сахалина Олега Кожемяко жители островного региона не смогли задать интересующие их вопросы о некачественной и недоступной медицине, ужасающих условиях в стационарах больниц, нехватке врачей, учителей, плохой работе скорой помощи, некачественных новостройках, возведенных в рамках программы по переселению из аварийного жилья.