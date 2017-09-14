Москва, 14 сентября, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Восстановление отношений Москвы и Североатлантического альянса в формате Совета Россия — НАТО произойдет не позднее, чем через два года, заявил Александр Фомин, заместитель российского министра обороны, в интервью Deutsche Welle.

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Фомин отметил, что Москва не хочет сотрудничества на «допотопном» уровне.

«Я уверен в том, что мы вернем наши отношения с НАТО и вернемся и к той прекрасной форме взаимодействия, как Совет Россия — НАТО, — пояснил представитель оборонного ведомства. — Думаю, это случится в ближайший год, максимум два».

Напомним, Совет Россия-НАТО (СРН) создан 28 мая 2002 года. На базе Пратика-ди-Маре (Италия) была подписана соответствующая декларация.

Свои подписи под документом поставили президенты России (Владимир Путин) и США (Джордж Буш-младший) и генеральный секретарь альянса (на тот момент) Джордж Айла Макнилл Робертсон.

Работа СРН была приостановлена после спровоцированного Грузией военного конфликта в Южной Осетии (2008 год).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков рассказал о планах по встрече в рамках СРН.

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