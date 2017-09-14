Страсбург, Франция, 14 сентября, 2017, 05:22 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер официально выступил 13 сентября на заседании перед евродепутатами в Страсбурге и обозначил «свою» повестку дня для Евросоюза, сообщает Die Welt.

Флаг ЕС

Многие предложения Юнкера вызвали спор как внутри органов ЕС: Европарламента и Еврокомиссии, так и среди политиков стран—членов союза.

Одно из предложений председателя — ввести валюту евро во всех странах ЕС, а не только в еврозоне, куда входят 19 из 28 стран ЕС. Он считает, что «евро суждено быть единой валютой в ЕС».

Помимо этого, он не исключает присоединения всех стран союза к Шенгенской зоне, куда сейчас входят 22 страны ЕС, а также Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн.

Сам Евросоюз, как считает Юнкер, к 2025 году будет насчитывать около 30 членов.

Он отметил, что не видит в ближайшем будущем возможности вступления Турции в ЕС в связи с тем, что «у всех членов союза царят верховенство закона, правосудие и демократические ценности, чего не хватает Турции».

Помимо этого, он напомнил, что соглашение ЕС о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией должно быть заключено до 2019 года.

Что касается кризиса беженцев, то Юнкер называет ЕС «окном надежды» для мигрантов, поэтому «его двери должны быть открыты для них». Он также призывает проявлять солидарность по отношению к африканским странам и оказывать им финансовую поддержку.

После выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года страны ЕС должны быть еще сильнее, считает Юнкер. Он надеется, что ее выход только скрепит страны союза, которые «вместе выступают за общие ценности и уважают верховенство закона».

Однако не все политики внутри ЕС позитивно смотрят на «широкомасштабную реконструкцию ЕС» и поддерживают стремления Юнкера.

Например, канцлер Германии Ангела Меркель «скептически» относится к такой «масштабной» перестройке и «большим» планам председателя Еврокомиссии, добавляет издание.