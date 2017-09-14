Куала-Лумпур, 14 сентября, 2017, 05:13 — ИА Регнум. В столице Малайзии Куала-Лумпуре произошел пожар в религиозной школе, в огне погибли не менее 25 человек, передает Channel News Asia.

Dave Hogg Пожар

В настоящий момент известно как минимум о 23 погибших учениках и двоих учителях школы. Разбор завалов и поиск возможных жертв еще продолжается.

Пожар начался в 5:15 утра по местному времени (00:15 мск). Информация поступила в спасательные службы через полчаса после начала пожара.

К моменту, когда спасатели и пожарные были на месте трагедии, пламя полностью охватило здание. Огонь был потушен, однако спасти кого-то из огня уже не было возможности.

Сообщается, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак принес соболезнования семьям погибших в огне и пострадавшим. Полиция начала расследование причин трагедии.