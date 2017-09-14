Черновцы, Украина, 14 сентября, 2017, 04:46 — ИА Регнум. Визит в украинскую столицу бывший губернатор Одесской области и опальный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен нанести 19 сентября, заявил он в ходе своего выступления в городе Черновцы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Я пройду еще по нескольким городам, — заявил он. — Потом мы переместимся в Киев».

Саакашвили уточнил, что 19 сентября, «как он слышал» — это день хранителя Киева — архангела Михаила.

«Надо Киев срочно спасать!» — заявил он.

Напомним, 13 сентября Саакашвили начал череду поездок по украинской территории. В Черновцах состоялся митинг. Украинские власти обвиняют бывшего соотечественника в незаконном проникновении через границу и в хулиганстве.

Читайте также: На Украине возбуждено новое уголовное дело против Саакашвили

Между тем в Грузии Саакашвили также является фигурантом уголовных дел. Заместитель украинского министра юстиции Денис Чернышо заявил, что в Грузии бывшему президенту еще не вынесен обвинительный приговор, и это осложняет вопрос о его экстрадиции.

Читайте подробнее: Минюст Украины назвал условие высылки Саакашвили в Грузию