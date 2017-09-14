Владивосток, 14 сентября, 2017, 04:44 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский направил телеграмму руководству МЧС России, в которой выразил спасателям благодарность за помощь с ликвидацией последствий циклона и попросил снять в регионе режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Бандит

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«Выражаю признательность за привлечение дополнительных сил и средств в муниципальные образования Приморского края, пострадавшие от прохождения опасного метеорологического явления в августе 2017 года — очень сильных дождей», — говорится в телеграмме.

Вместе с этим глава региона попросил руководство МЧС России снять режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, сильнейшие ливни обрушились на Приморский край 7−8 августа. В зону подтопления попали 34 населённых пункта, были подтоплены свыше 2 тыс. жилых домов с населением в 13 тыс. человек. По предварительным данным, ущерб от паводков превысил 133 млн рублей.