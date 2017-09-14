Мехико, 14 сентября, 2017, 04:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки жертвами войны наркокартелей в Мексике стали еще 13 человек, передает Reuters.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Бандит

По информации полиции, в Гуанахато в центре города были застрелены пять человек, семь человек были найдены убитыми в разных частях штата Мичаокан.

Текущий год в Мексике может стать самым кровавым с 2011 года — число криминальных убийств за истекший период по сравнению с 2016 годом выросло на 30%.

Май и июнь 2017 года стали самыми кровавыми месяцами за 20 лет — в эти месяцы в Мексике было зафиксировано 2186 и 2234 убийства соответственно.

Причиной эскалации насилия является продолжающаяся уже несколько лет ожесточенная борьба между наркокартелями, крупнейшими из которых являются «Синалоа» и «Халиско».