Берлин, 14 сентября, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Германия, Франция и другие страны, входящие в Шенгенскую зону, выступают за продление внутреннего пограничного контроля, пишет 13 сентября Epoch Times.

Пограничный контроль

Они призывают ЕС продлить контроль в связи с нарастанием террористической угрозы. Данный вопрос будет рассмотрен 14 сентября на встрече министров внутренних дел ЕС.

Еврокомиссия, в свою очередь, еще весной 2017 года планировала отменить пограничный контроль, но по желанию стран, входящих в Шенген, он был продлен до 11 ноября.

Помимо Германии и Франции, Австрия и Дания предлагают внести поправку к статье 25 Шенгенского кодекса, и внести правила минимального срока введения пограничного контроля внутри Шенгена — до трех месяцев и максимального — до четырёх лет.

Напомним, в зону Шенгена входят 22 страны ЕС, а также Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, на внешних границах Шенгенской зоны с апреля 2017 года вступили в силу соглашения по ужесточению пограничного контроля.

Еще в феврале 2016 года министры внутренних дел стран, входящих в Шенген, внесли изменения в пограничный кодекс, согласно которому на внешних границах зоны будет ужесточен пограничный контроль.