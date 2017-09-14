Южно-Сахалинск, 14 сентября, 2017, 04:36 — ИА Регнум. На Сахалине создадут ассоциацию по поддержке южнокорейских инвесторов. Такое решение было принято во время визита в островной регион первого вице-губернатора провинции Кёнгидо Кан Ту Ку и мэра Кванджу Чой Ок Тона — иностранная делегация встретилась с губернатором Олегом Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Южной Кореи

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Южнокорейские предприниматели наметили для себя несколько сфер, интересных в рамках Сахалинской области. В их число вошли дорожное строительство, судостроение, судоремонт, а также здравоохранение.

Кроме того, в рамках встречи двух делегаций было принято решение о создании на Сахалине ассоциации по поддержке инвесторов из Южной Кореи.

«На Сахалине проживает многочисленная диаспора корейцев. Когда-то их привезли сюда насильно, и вместе с россиянами корейцы пережили всё, что выпало на долю советской истории. Здесь выросли целые поколения корейцев, для которых Россия в полном смысле слова стала Родиной. Мощный потенциал памяти наших поколений важно использовать во благо — для развития инвестиционно-экономических связей между нашими странами, — отметил Кёнгидо Кан Тук Ку.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 6−7 сентября состоялся III Восточный экономический форум, на который приехало свыше 6 тыс. человек. Одной из самых многочисленных делегаций стала южнокорейская — страну утренней свежести представляли 289 человек.