Владивосток, 14 сентября, 2017, 04:33 — ИА Регнум. С майским указом президента РФ Владимира Путина по переселению людей из ветхих домов, поставленных на учёт до 2012 года, на Дальнем Востоке в срок не справились 4 региона — Якутия, Еврейская автономия, Приморский край и Камчатка. Но если в первых двух отставание от плана не очень существенно, то Приморье, где не успели расселить 20,3% домов, получило по этому показателю оценку «плохо» от Фонда содействия реформированию ЖКХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM. А в Якутии Фонд недоволен качеством — на контроль пришлось поставить 11 новых домов для переселенцев, за их состоянием нужно следить.

Timur Mamedrzaev Аварийный дом

Читайте также: Расселение из ветхого жилья: Якутия гонится за количеством вместо качества?

Всего на Дальнем Востоке проблемных новых домов, которые люди получили взамен ветхим, было построено 25. Шесть из них находятся в ЕАО, 3 — в Приморье, по 2 — в Магаданской области и Хабаровском крае и один в Приамурье. Что касается объёмов расселения, то в пяти регионах ДФО программа выполнена на 100%, и чуть-чуть не успела Камчатка, где этот показатель — 98,9%. В Еврейской автономии расселили 98,4% от запланированного количества домов, в Якутии — 95%.

По количеству заменённых новыми аварийных домов Якутия в ДФО абсолютный лидер — там, когда программа будет выполнена, расселят 477,23 тыс. ветхих квадратных метров, потратив на это 31,53 млрд рублей. На втором месте по объёмам — Сахалин (265,45 тыс. метров и 19,28 млрд рублей), на третьем — Амурская область (163 тыс. метра и 14,33 млрд), далее — Приморье (137,47 тыс. и 6,36 млрд).

Читайте также: В Приморье из аварийного жилья не успеют расселить 1,6 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, В Приморском крае до 1 сентября 2017 года не успели расселить 28,9 тыс. квадратных метров ветхого жилья. Сроки сорвали в Артёмовском, Находкинском и Лесозаводском городских округах, в Посьетском, Смоляниновском и Хасанском городских поселениях, а также в Надеждинском сельском поселении.