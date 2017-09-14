Вашингтон, 14 сентября, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Подготовка новых ракетных пусков ведется в Северной Корее, сообщили представители командования Пентагона, передает NBC.

TUBS, Cmglee Дальность полёта северокорейских ракет

Уточняется, что три человека из американского командования располагают сведениями о передвижении пусковых установок по территории Северной Кореи. Кроме того, Пхеньян готовит стартовые позиции, — и все это происходит уже двое суток.

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Напомним, в ответ на очередные санкции, введенные в отношении Северной Кореи, в Пхеньяне пригрозили Вашингтону — инициатору рестрикций — серьезными проблемами. Так, 13 сентября северокорейский посол в Женеве (Швейцария) Хен Тей Сун заявил, что ответные меры Пхеньяна заставят Вашингтон страдать от большой боли.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что решению проблемы не достает политической воли со стороны США.