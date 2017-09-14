Хабаровск, 14 сентября, 2017, 04:13 — ИА Регнум. В Хабаровском крае суд заочно арестовал Анара Аллахверанова, которого обвиняют в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СК России.

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По информации ведомства, в рамках расследования уголовного дела об убийстве Андрея Драчёва допрошено более 40 человек, проведены десятки обысков, осмотров места происшествия, выемок, осмотрены записи с камер видеонаблюдения, а также с телефонов очевидцев.

Анар Аллахвенаров решением суда заочно заключён под стражу. Он находится в международном розыске, за информацию о его местонахождении по-прежнему предлагают вознаграждение в 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва было совершено 20 августа возле одного из хабаровских кафе. Спортсмен погиб в драке с Анаром Аллахверановым, который с места преступления скрылся.

Известно также, что проводится внутреннее расследование в Росгвардии, сотрудники которой не вмешались в драку между Аллахверановым и Драчёвым.