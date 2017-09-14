Лондон, 14 сентября, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в Лондоне намерены обсудить ураган «Ирма», Ливию и Северную Корею, передает Reuters.

U.S. Department of State Борис Джонсон и Рекс Тиллерсон

Встреча глав внешнеполитических ведомств Великобритании и США назначена на 14 сентября. Кроме ранее запланированных обсуждений по Ливии и Северной Корее в повестку встречи также было решено включить вопрос восстановления Карибского бассейна от урагана «Ирма».

"Я видел разрушения, которые ураган «Ирма» принес людям в Карибском бассейне. Тесная координация с нашими союзниками имеет жизненно важное значение как для краткосрочных, так и для долгосрочных усилий по восстановлению», — говорится в заявлении Джонсона перед встречей.

Известно, что глава МИД Великобритании уже лично побывал на Британских Виргинских островах, сильно пострадавших от урагана «Ирма». Для США ущерб от урагана «Ирма» также оказался крупным — пострадали территории Пуэрто-Рико, американская часть Виргинских островов, а также штат Флорида.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон находится с визитом в Лондоне 13 и 14 сентября.