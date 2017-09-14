Благовещенск, 14 сентября, 2017, 04:02 — ИА Регнум. В северном городе Тында Приамурья начался отопительный сезон. В первую очередь батареи потеплеют в учреждениях здравоохранения, культуры, школах, детских садах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард91 Котельная

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Следующими в очереди за теплом стоят предприятия и жилые дома. Власти пообещали, что к 15 сентября на все объекты поступит тепло.

Северный город и район отапливают четыре котельные, одна из них подает тепло в большую часть объектов.

«На небольших котельных у нас создан нормативный запас топлива. На центральную котельную поставки угля продолжаются. Вагоны приходят каждые три дня», — рассказал первый заместитель администрации города Сергей Гуляев.

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Котельные работают на угле. Они обеспечивают теплом 34 социальных объекта и 213 жилых дома. На весь отопительный период требуется порядка 140 тысяч тонн угля.

В других районах Амурской области отопительный сезон начнется в конце сентября — начале октября.

Стоит отметить, что из-за продолжительного отопительного сезона, в Тынде и районе самая высокая квартплата в Амурской области. В среднем за двухкомнатную квартиру население платит около 9 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Приамурья отопительный сезон начинается раньше. Как правило, батареи на объектах начинают теплеть к середине сентября. 14 сентября дневная температура воздуха в Тынде составит +4 градуса.

В другом дальневосточном регионе нарастает недовольство тем, что во многих районах ещё нет отопления.

«В доме почти такая же температура, как и на улице. Жить невозможно», «Дайте скорее отопление», «Дом старый, очень холодно!», — пишут жители Якутска.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутска корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что требованиями СанПиН отопительный период должен начинаться, когда среднесуточная температура воздуха в течении пяти дней не превышает +8, но пока в городе теплее. Однако даже если в ближайшие дни не похолодает, отопление коммунальные компании обязаны дать до 15 сентября — таково распоряжение администрации города. Все образовательные организации города отапливаются с 4 сентября.