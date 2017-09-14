Москва, 14 сентября, 2017, 03:56 — ИА Регнум. Шутка телеведущего Ивана Урганта в адрес его коллеги с телеканала «Россия 1» о «соловьином помете» затронула интересы телекомпаний, и может быть понята не как импровизация, а как месседж главы «Первого канала» Константина Эрнста, заявил Владимир Соловьев, передает Russia Today.

Kremlin.ru Владимир Соловьёв

По словам Соловьева, его не так уж задевают шутки Урганта, направленные в его адрес уже не в первый раз. Ему они безразличны.

«Но здесь речь идет о телеканале», — отметил Соловьев.

Телеведущий пояснил, что такой выпад не мог «пройти мимо» главы «Первого канала». На телевидении принято, что «если ты задеваешь другой канал, то руководство всегда знает».

«Я должен рассчитывать на это как? Это была не импровизация, а реприза, направленная нашему каналу от Константина Львовича через Ивана Андреевича?» — задал вопрос Соловьев.

Напомним, Ургант в эфире своей передачи предложил назвать одну из программ на телеканале «Россия 1» «Соловьиным пометом». Соловьев прокомментировал эту остроту, сказав, что его коллега отпустил гадкую шутку.

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