Благовещенск, 14 сентября, 2017, 04:10 — ИА Регнум. В амурском Шимановске после гибели 14-летнего школьника от удара током возбуждено уголовное дело. Смерть мальчика стала следствием ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

ru.torange.biz Трансформаторная подстанция

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По информации ведомства, 14-летний подросток скончался в Амурской областной клинической больнице 13 сентября от поражения электрическим током. Трагедия случилась несколькими днями ранее, когда школьник играл около трансформаторной подстанции в Шимановске.

«Доступ к трансформаторной подстанции должным образом ограничен не был», — уточнили следователи.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, В Хабаровске на 8-летнего ребёнка во дворе дома на упала детская металлическая горка. С места происшествия мальчика госпитализировали в больницу, однако от полученных травм он скончался. По предварительным данным, работы по содержанию и ремонту общего имущества дома осуществлялись ненадлежащим образом, детская горка находилась в аварийном состоянии.