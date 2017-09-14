Лондон, 14 сентября, 2017, 03:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет готова выступить с «большой речью» по вопросу выхода Великобритании из ЕС перед чиновниками Евросоюза 22 сентября, передает Reuters.

Surrey County Council Тереза Мэй

Согласно заявлению пресс-службы британского премьер-министра, речь Мэй будет посвящена сохранению «тесных связей» Великобритании с европейскими странами после Brexit.

«Премьер-министр выступит с речью об исторических и будущих отношениях Великобритании с Европой», — сообщила пресс-служба. — …мы сохраним эти тесные связи — премьер-министр много раз говорила, что мы покидаем ЕС, а не Европу».

Напомним, ранее стало известно о том, что выступление Терезы Мэй перед еврочиновниками может быть перенесено с 21 сентября из-за подготовки «большой речи», в которой британский премьер-министр намерена отразить важнейшие аспекты «развода» с Евросоюзом.

Напомним, по результатам референдума, прошедшего в 2016 году, граждане Великобритании проголосовали за выход страны из ЕС.

29 марта 2017 года, в соответствии с 50-й статьей Лиссабонского договора, Тереза Мэй подписала письмо на имя главы Евросовета Дональда Туска, уведомляющее Брюссель о начале процедуры Brexit.

Читайте также: Тереза Мэй готовит «большую речь» по Brexit