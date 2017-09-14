Якутск, 14 сентября, 2017, 03:49 — ИА Регнум. В Якутии продолжаются поиски без вести пропавших жителей Верхоянского района: три человека отправились на рыбалку и не вернулись, через неделю пропали ещё три рыбака. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель республиканского следственного управления СКР Галина Попова.

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По информации ведомства, 6 сентября три жителя села Сайды на моторной лодке отправились рыбачить и собирать ягоду, вернуться обратно они должны были 9 сентября. Сперва родственники попытались самостоятельно найти рыбаков, однако 10 сентября обратились в полицию.

Вместе с тем ещё три жителя Верхоянского района, в том числе несовершеннолетний, отправились рыбачить к охотничьему участку Осохтох, однако и они домой не вернулись. Родственники организовали поиски и 12 сентября нашли в озере Намы две перевёрнутые лодки.

«Местонахождение пропавших не установлено. Проведение поисковых мероприятий осложнено погодными условиями, отдалённостью и труднодоступностью мест, в которых пропали местные жители», — сообщила Галина Попова.

По факту пропажи шести жителей Верхоянского района продолжаются процессуальные проверки.