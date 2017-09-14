Вашингтон, 14 сентября, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Воспоминания о минувшей президентской предвыборной кампании в США вызвали у кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон образ героини сериала «Игра престолов», которая столкнулась с обвинениями толпы, пишет газета New York Daily News.

Цитата из т/ф «Игра престолов» (5-й сезон). Реж. Дэвид Наттер. 2015. США Серсея Ланнистер

Уточняется, что в очередной книге «Что произошло», написанной Клинтон, она сравнила себя с Серсеей Ланнистер из популярного американского сериала. Она утверждает, что на митингах в поддержку ее оппонента от республиканцев, нынешнего президента страны Дональда Трампа, ее требовали упрятать за решетку.

«Они кричали «Виновна! Виновна!», прямо как религиозные фанатики из «Игры престолов», которые вопили «Позор! Позор!», когда Серсею Ланнистер вели к Красному замку», — написала политик.

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Напомним, описанная Клинтон сцена фигурирует в пятом сезоне «Игры престолов». Серсея Ланнистер в фильме является вдовой короля Роберта Баратеона и королевой Андалов и Первых Людей.

В пятом сезоне она оказывается в тюрьме по обвинению в прелюбодеянии. Серсея признает свою вину лишь частично. В одной из сцен ее ведут по улице без одежды, а толпа выкрикивает в ее адрес оскорбления и бросает в нее грязью.

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