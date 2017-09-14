Акапулько, Мексика, 14 сентября, 2017, 03:27 — ИА Регнум. На побережье Мексики надвигается новый тропический шторм — «Макс» атакует Акапулько 15 сентября, передает Associated Press.

Константин Айвазовский. От штиля к урагану. 1892

Согласно сообщению Национального центра ураганов США настоящий момент шторм находится в 185 километрах от Акапулько и надвигается на побережье со скоростью около 6 км/ч.

Впрочем, сила ветра тропического шторма далека до ураганной — всего 65 км/ч, — однако в ближайшие сутки возможно его усиление.

Напомним, 7 сентября на острова Карибского бассейна обрушился ураган «Ирма» — ураган страшной силы прошел по островам Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, северному побережью Пуэрто-Рико и Доминиканской республики, северу Гаити и Багамским островам. 10 сентября ураган «Ирма» дошел до Флориды.

Жертвами урагана «Ирма» на островах Карибского моря и во Флориде стали около 50 человек, ущерб от стихии составил примерно $100 млрд. При этом 25 августа юг США атаковал ураган «Харви», ущерб от которого оценивается в $190 млрд.