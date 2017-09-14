София, 14 сентября, 2017, 03:12 — ИА Регнум. Принятые Верховной радой Украины поправки к закону «Об образовании» ограничивают права проживающих в стране этнических болгар на изучение родного языка. Соответствующую позицию глава Ассоциации болгар на Украине Антон Киссе направил президенту страны Петру Порошенко, попросив его наложить вето на закон, сообщает болгарское издание «Дарик».

Иван Шилов ИА REGNUM Галичина

Поправки к закону «Об образовании» Верховная рада окончательно одобрила 5 сентября. В ближайшее время ожидается подписание документа президентом Украины. В соответствии с новыми правилами, с 2018 года классы представители национальных меньшинств смогут обучаться на родном языке только в детском саду и начальной школе, а с 5-го класса школы преподавание будет осуществляться только на украинском языке.

По словам Антона Киссе, предстоящие изменения «представляют серьёзную проблему для болгарской общины на Украине». «Болгары, которых я встречаю, говорят мне: «Болгария нас забыла. Мы не слышим её позиции. Болгария молчит», — отметил он.

Ситуацию также прокомментировал председатель Государственного агентства по делам болгар за рубежом ПетрХаралампиев, который заявил, что будет настаивать на том, чтобы МИД Болгарии официально призвал Петра Порошенко наложить вето на закон.

«Давайте вспомним, что Украина подписала и ратифицировала Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. В этой европейской директиве предусмотрено, что права национальных меньшинств на получение образования на своём родном языке должно быть гарантировано», — подчеркнул Харалампиев.

Издание указывает, что власти Болгарии на сегодняшний день, действительно, ещё не озвучили своей официальной позиции по данному вопросу. Вице-премьер и глава МИД Болгарии Екатерина Захариева пока лишь заявила, что в Софии «внимательно следят» за ситуацией и что она уже обсуждалась на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. По её словам, Болгария, Венгрия, Румыния и Греция при поддержке Польши планируют в ближайшее время направить общее письмо по данному вопросу в МИД Украины, Совет Европы и ОБСЕ.

«Болгария находится в несколько иной ситуации, чем другие, так как у нас нет полноценной болгарской школы на Украине. Болгарский язык преподается в украинских школах. На мы, безусловно, потребуем сохранения прав и возможности изучения языков национальных меньшинств на Украине», — сказала Захариева.

Тем временем посол Украины в Софии Николай Балтажи заявил, что «укрепление украинского языка как государственного языка никоим образом не угрожает сохранению или развитию языков национальных меньшинств, в том числе болгарского меньшинства».

По словам украинского дипломата, новый закон полностью соответствует конституции страны и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которая была ратифицирована Украиной.

Согласно переписи населения 2001 года, на территории Украины проживает более 200 тысяч болгар, подавляющее большинство из которых — в Одесской и Запорожской областях. Болгарский язык изучается в общеобразовательных учебных заведениях в местах компактного проживания болгар, учителей болгарского языка и литературы готовят в Одесском и Львовском университетах, а также Измаильском и Бердянском педагогических институтах.

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