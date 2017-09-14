Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Территория опережающего развития «Камчатка» может быть расширена под реализацию проекта индийского инвестора Tata Power, который планирует разработку Крутогоровского месторождения угля. Такое заявление сделал замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Minek.rk.gov.ru ТОР Камчатка

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По словам замглавы Минвостокразвития РФ, объём инвестиций в проект освоения Крутогоровского угольного месторождения оценивается более чем в $600 млн. Под инвестора Tata Power планируется расширить ТОР «Камчатка».

"Так как это удалённая и малоосвоенная территория, инвестору надо будет предоставлять весь комплекс мер поддержки, чтобы он смог быстро запустить производство, если решит окончательно инвестировать в этот проект», — добавил Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, территория опережающего развития «Камчатка» была создана в августе 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока подана 61 заявка с объёмом инвестиций на 30,2 млрд рублей. В общей сложности на территории макрорегиона создано 18 территорий опережающего развития.