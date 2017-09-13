Ниамей, 14 сентября, 2017, 02:57 — ИА Регнум. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и президент Нигера Махамаду Иссуфу дали совместную пресс-конференцию в Ниамее по итогам встречи, посвященной созданию региональной силы по борьбе с исламистскими террористами, передает Reuters.

U.S. Army Africa Африканские солдаты

Планируется, что региональная сила, в которую войдут военные пяти стран Сахеля — Мали, Нигера, Мавритании, Буркина-Фасо и Чада, — начнет действовать уже в этом году.

В качестве главной проблемы для создания подразделения президенты Мали и Нигера отметили недостаток финансирования. Для решения этой проблемы страны Сахеля намерены обратиться к мировому сообществу.

«Мы ведем борьбу с терроризмом не только для защиты наших собственных граждан и стран, но и для защиты всего мира, — пояснил президент Нигера Иссуфу. — Для терроризма нет границ, он пойдет в Европу, он проникнет в США».

Коллега Иссуфу из Мали поддержал его призыв:

«У нас есть только ограниченные средства, но если мы будем взаимодействовать… мы будем иметь больше сил, чем мы себе представляем», — считает президент Кейта.

Напомним, о создании подразделения пяти стран Сахеля численностью 5000 человек под руководством инструкторов из Франции было объявлено еще в 2015 году. В настоящий момент идет подготовка личного состава, подразделение должно начать выполнять боевые задачи осенью 2017 года.

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