Москва, 14 сентября, 2017, 02:56 — ИА Регнум. Объяснение размещения миротворческой миссии ООН на линии разграничения в Донбассе необходимостью «восстановления украинского суверенитета», высказанное американским Государственным департаментом, ошибочно, поскольку речь идет не о войсках НАТО, 14 сентября сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

U.S. Air Force Миротворец ООН

Комментируя заявление официального представителя Госдепа США Хазер Науэрт о том, что цель Вашингтона — восстановление суверенитета Украины, Пушков отметил:

«В Госдепе плохо понимают функции миротворцев ООН: в их задачу не входит «восстановление суверенитета Украины». Это не войска НАТО. Спутамши».

Напомним, Москва предложила разместить на линии разграничения контингент миротворческой миссии ООН. Цель этого шага — обеспечение безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Науэрт 13 сентября заявила, что идея размещения миротворцев ООН правильная, и над ней «следует подумать». При этом она подчеркнула, что главная цель — восстановить утраченный суверенитет Украины:

«Наша цель проста: мы хотим восстановить украинскую территориальную целостность и защитить украинцев, вне зависимости от их религии, этнической принадлежности или языка».

Науэрт заявила, что миротворцы ООН должны быть расположены именно на российский границе. При этом она опять-таки отметила, что это нужно, чтобы «предотвратить усиление или институционализацию разделений внутри Украины».