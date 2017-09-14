Владивосток, 14 сентября, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Резидент свободного порта Владивосток построит в Приморском крае гольф-курорт международного класса. Инвестор «Кристалл-Гольф Клуб» намерен вложить в реализацию проекта 1,2 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гольф-клуб

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По данным Минвостокразвития РФ, резидент СПВ построит в Приморье гольф-поле на 18 лунок, гостиницу, клубный дом с террасой и конференц-залами. Посетители курорта смогут посетить зоны релаксации с кофе-баром, сигаретной комнатой, SPA. Предусмотрены спортивный магазин, центр по ремонту оборудования, детская комната, библиотека, подземная парковка.

Общий объём инвестиций в проект оценивается 1,2 млрд рублей. В настоящее время компания «Кристалл-Гольф Клуб» подыскивает место, где будет реализован проект.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин узаконил свободный порт Владивосток в 2015 году, впоследствии действие режима было расширено и на другие порты Дальнего Востока. За несколько лет Корпорация развития Дальнего Востока получила 473 заявки, подписаны 379 соглашений, по Приморскому краю — 267 соглашений на сумму в 250 млрд рублей.