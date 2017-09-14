Владивосток, 14 сентября, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Власти Приморского края на полях III Восточного экономического форума подписали свыше 40 соглашений на сумму в 200 млрд рублей. Такие цифры озвучил губернатор Владимир Миклушевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru На Восточном экономическом форуме

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«На первом ВЭФ мы подписали с инвесторами соглашения на 100 млрд рублей. На втором и третьем форумах цифра увеличилась в два раза», — заявил глава Приморья.

Среди наиболее крупных проектов Владимир Миклушевский назвал комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, который построит резидент территории опережающего развития «Нефтехимический», а также ограночную фабрику по производству бриллиантов — проект реализует индийский инвестор.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом России Владимиром Путиным. В 2017 году он проходил во Владивостоке 6−7 сентября. Для участия в мероприятии приехало свыше 6 тыс. человек из 61 страны. На площадке ВЭФ подписали 217 соглашений на сумму в 2,5 трлн рублей.