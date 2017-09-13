София, 14 сентября, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Состояние двусторонних отношений Болгарии и России не должно зависеть от интересов других государств. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в интервью «Нова телевизия», комментируя представленный 13 сентября доклад о состоянии национальной безопасности, в котором правительство страны выступило с жёсткой критикой в адрес России.

Флаги России и Болгарии

Глава республики обратил внимание, что в документе «нигде не говорится о том, что Россия представляет прямую угрозу безопасности Болгарии». «В основном продвигается тезис о том, что действия России угрожают фундаментальной цели единой мирной и свободной Европы», — отметил он.

«Однако было бы неплохо проследить, что делали лидеры этой свободной и мирной Европы в последние месяцы. Макрон и Орбан встречаются с Путиным, Меркель находится в постоянном контакте с ним. Премьер Борисов и премьер Ципрас заявили, что мы можем быть мостом между Европой и Россией. Я думаю, что наши отношения с Россией не должны быть в заложниках чужих интересов, мы должны отстаивать свои собственные. Есть политики, для которых отношения с Россией никогда не будут достаточно плохими», — заявил Румен Радев.

По его словам, в интересах Болгарии — иметь прямые поставки российского газа через Чёрное море. София должна чётко заявить о своих приоритетах и не допускать того, чтобы значимые для неё вопросы решались в обход Болгарии, подчеркнул президент.

Напомним, 13 сентября правительство Болгарии направило в парламент доклад о состоянии национальной безопасности за 2016 год, в котором значительное место было уделено внешней политике России.

«Действия России являются источником региональной нестабильности и угрожают нашей основной цели создания единой, свободной и мирной Европы», — говорится, в частности, в документе.

Правительство Болгарии обвинило Россию в «неисполнении и избирательном применении основополагающих международных договоров в области контроля и конвенционального вооружения, нарушении территориальной целостности независимых государств, ведении информационной войны и массовом использовании гибридных стратегий».

В докладе также утверждается, что воссоединение Крыма с Россией «разрушает геостратегический и военный баланс в Черноморском регионе», а ухудшение отношений России с НАТО и Европейским союзом «создаёт серьёзные вызовы выстроенной европейской архитектуре безопасности».

Следует отметить, что доклад вызвал бурную реакцию в Народном собрании Болгарии. Документ подвергли критике не только оппозиция, но и отдельные представители правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Так, депутат от ГЕРБ Красимир Велчев, являющейся сопредседателем парламентской группы дружбы с Россией, высказал мнение, что подобные заявления могут привести к осложнению двусторонних отношений. При этом он заметил, что доклад мог бы быть более конструктивным, если бы в нём были представлены какие-то неопровержимые факты в подтверждение приводимых тезисов.

В свою очередь, представитель Болгарской социалистической партии Антон Кутев высказал мнение, что евроатлантический вектор страны не должен мешать Болгарии поддерживать хорошие отношения с Россией. Именно факт членства в Европейском союзе и НАТО даёт Болгарии возможность быть мостом во взаимоотношениях этих объединений с Россией, а принимая во внимание богатую общую историю двух стран, Болгария даже должна выступать в этой роли, заявил депутат.