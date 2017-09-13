Москва, 14 сентября, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Соперниками ½ финала чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин 15 сентября будут сборные России и Сербии. Российская команда вышла в полуфинал Евробаскета-2017 по итогам игры в городе Стамбуле (Турция).

Баскетбол

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча сборных России с соперниками из Греции проходила 13 сентября. В четвертьфинале победу одержала российская команда со счетом 74:69.

Напомним, 40-й чемпионат Европы по баскетболу проходит в четырех странах: помимо Турции, команды встречаются в Израиле, Финляндии и Румынии.

Первая игра состоялась 31 августа 2017 года, завершится чемпионат 17 сентября.

2 сентября в Стамбуле российская команда обошла сербов в матче второго тура группового этапа Евробаскета-2017. Игра завершилась со счетом 75:72.

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