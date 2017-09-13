Москва, 14 сентября, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили действует на Украине по чётко отработанной кальке Яценюка и Кличко. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил политолог Владимир Корнилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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«Саакашвили действует по чёткой кальке, уже отработанной на Украине: точно так же действовали перед последним Майданом Яценюк и Кличко, которые объезжали чуть ли не по тому же маршруту. Точно так же поднимали толпу и цель этого объезда не поднять тысячи людей, цель — показать местным чиновникам, местным силовикам, насколько слаб Порошенко», — уверен политолог.

По мнению эксперта, за Саакашвили стоит миллиардер Джордж Сорос.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 сентября, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал большой тур по Украине, первым городом стали Черновцы, где состоялся митинг. На Саакашвили заведены два уголовных дела: о прорыве через государственную границу и хулиганстве.