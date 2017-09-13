Москва, 14 сентября, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Происходящее сегодня на Украине — пример трагического краха таких понятий, как демократия и закон. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил член комитета СФ РФ по международным делам Олег Морозов.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

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«То, что происходит сегодня на Украине, — пример такого трагического, форс-мажорного, а где-то в фарсовых формах, краха таких понятий, как демократия, закон. Украинский проект пытались представить как проект, когда люди через своё волеизъявление управляют страной, они даже свергают ненавистный им режим, они борются с коррупцией. А сейчас мы видим, что это не демократия, это охлократия», — отметил представитель СФ.

«Не знаю, будет ли успешным очередной Майдан, даже не хочу это прогнозировать, потому что будет он успешным — плохо, не будет он успешным — не лучше, — добавил Олег Морозов. — Мы просто видим, что именно так сегодня будут решаться проблемы современной Украины. Это не демократия, это власть толпы».

Отметим, накануне, 13 сентября, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал большой тур по Украине. Первым городом стали Черновцы, где он провёл митинг. После скандального прорыва через польско-украинскую границу на Саакашвили завели уже два уголовных дела: о незаконной переправке через границу и хулиганстве.