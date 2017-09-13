Вашингтон, 14 сентября, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Главной целью политики Вашингтона на Украине является восстановление территориальной целостности этой страны, сообщила журналистам официальный представитель американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

Комментируя планы ООН по размещению на Украине миротворческой миссии, Науэрт предложила сделать это на границе с Россией:

«Тем не менее, любые такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, в том числе и на границе с Россией — с целью избежать усиления или институционализации разделений внутри Украины».

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, не только Вашингтон придерживается такого мнения. Так же считают и в Берлине.

«Наша цель проста: мы хотим восстановить украинскую территориальную целостность и защитить украинцев, вне зависимости от их религии, этнической принадлежности или языка», — пояснила она.

Науэрт указала на «неоднократные призывы» к Москве об «устойчивом прекращении огня».

Напомним, размещение миротворческих сил ООН на линии разграничения в Донбассе инициировано Москвой. Поручение о внесении соответствующей резолюции в Совет Безопасности ООН дал 5 сентября российский президент Владимир Путин. Цель присутствия миротворцев — обеспечение безопасности миссии ОБСЕ.

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