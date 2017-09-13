Найроби, 14 сентября, 2017, 01:13 — ИА Регнум. В столице Кении Найроби начался суд над девочкой-подростком, устроившей пожар в школе-интернате, передает Associated Press.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

14-летняя юная особа обвиняется в поджоге, который привел к гибели ее одноклассниц. Имя обвиняемой не раскрывается, СМИ не были допущены в зал суда. Известно, что после заседания девочка была отпущена под залог в $2000.

Пожар в школе-интернате для девочек в Найроби произошел в прошлом месяце, его жертвами стали девять школьниц, еще десять получили ранения.

Первоначально причина пожара не сообщалась, однако теперь основной версией называется поджог.

Подобный случай поджога школы собственными воспитанниками уже был в Кении в 2001 году — тогда в результате пожара, устроенного учениками в знак протеста против администрации школы на востоке Кении, погибло 67 человек.